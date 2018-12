CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI CUADRADO INFORTUNIO SPINAZZOLA AGNELLI - Alla vigilia di Juventus-Roma, c'è anche tempo per parlare di calciomercato nella conferenza stampa della vigilia da parte dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Si parte da Spinazzola, recuperato pienamente e accostato a diversi club per gennaio: "Sugli esterni ne abbiamo due, molto dipende da Cuadrado. Se lo perderemo per un po' di tempo (oggi è in Germania per una visita specialistica, potrebbe essere operato al ginocchio, ndr), è chiaro che Spinazzola resterà.

Per quanto riguarda, lo scorso anno c'era situazioni di mercato, ha avuto un momento di destabilizzazione. Si è tranquilizzato ed è tornato ad essere un giocatore importante, e sono molto contento che abbia rinnovato perché giocatori come lui non se ne trovano in giro". Infine, si parla di possibili innesti nella prossima sessione di mercato invernale: "Col presidenteci siamo scambiati gli auguri. Al momento, la squadra è ultra competitiva e bisogna solo continuare a lavorare e fare risultati. Poi, con la società valutiamo le situazioni, lo facciamo ogni giorno. Adesso, però, abbiamo queste tre partite davanti, dopo vedremo".