CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN MORATA / Continua a tenere banco il destino di Gonzalo Higuain per il calciomercato Milan. L'attaccante argentino sta deludendo le attese dopo il passaggio in rossonero l'ultima estate dalla Juventus, non facendo seguito al positivo inizio di stagione dove nei primi due mesi tra campionato ed Europa League aveva messo a segno 7 reti. Poi il lungo digiuno partito dalla notte da incubo proprio contro l'ex Juve con il rigore sbagliato e l'espulsione per proteste, che gli è costata anche due giornate di squalifica. 559 minuti senza gol per il 'Pipita' e rumors su un futuro lontano da Milano che si sono moltiplicati. Il Milan potrebbe non riscattare Gonzalo Higuain dalla Juventus, con il nome di Morata che torna in auge per un possibile scambio con il Chelsea: le mosse e gli obiettivi del calciomercato rossonero per gennaio.

Calciomercato Milan, Higuain al Chelsea per Morata?

Le ultime indiscrezioni parlando addirittura di un possibile addio già a gennaio di Higuain al Milan. Il club di Elliott starebbe infatti sondando il terreno attraverso alcuni intermediari - seppur in maniera preliminare - per un eventuale scambio con il Chelsea, che porterebbe l'argentino a Londra e Alvaro Morata alla corte di Gattuso. Lo spagnolo già a più riprese è stato accostato al 'Diavolo' e non ha mai nascosto il desiderio un giorno di tornare in Italia dopo la parentesi alla Juventus. Di conseguenza Maurizio Sarri sarebbe ben felice di accogliere a 'Stamford Bridge' Higuain, pupillo dell'ex tecnico del Napoli e già cercato con insistenza nell'ultima finestra del mercato estivo.

Le cifre per il riscatto del 'Pipita' dalla Juventus (36 milioni), oltre all'ingaggio fino al 2021 (9,5 mln a stagione), non si sposerebbero con la nuova linea finanziaria dell'Ad Gazidis, in particolare dopo le sanzioni della Uefa sul Financial Fair Play. Da qui le valutazioni della dirigenza milanista su Higuain e la possibilità di affidarsi ad un profilo più giovane in attacco a parità di costo del cartellino (50 milioni di euro). In un'eventuale trattativa per la cessione del bomber nato a Brest ci sarà ovviamente da trovare anche l'accordo con la Juventus. Gattuso ha però frenato quest'oggi nella conferenza stampa pre-Fiorentina: "Higuain me lo tengo stretto e poi il Chelsea non compra giocatori di 30-31 anni".

Calciomercato Milan, nuovo assalto per Milinkovic-Savic

La carta d'identità del 'Pipita' può rappresentare un ostacolo per la fumata bianca, ragione per cui in estate è saltata la trattativa tra i 'Blues' e la Juventus.

Ma non c'è solo Morata nei radar del Milan per gennaio. Il Dt Leonardo punta a rafforzare massicciamente soprattutto il centrocampo di Gattuso, con Cesc Fabregas sempre in pole nella lista del 'Diavolo'. Come per Morata, l'ex Arsenal e Barcellona non sta trovando continuità nello scacchiere di Sarri e avrebbe manifestato il desiderio di lasciare Londra per trovare maggiore spazio. Nonostante il contratto in scadenza a giugno, il sodalizio di Abramovich non vorrebbe privarsi del giocatore senza un incentivo economico e chiederebbe al Milan 8-9 milioni di euro per cedere il classe '87. Le insidie per Fabregas arrivano dalla Francia e si chiamano PSG e Monaco.

Trattative che continueranno nelle prossime settimane, anche se l'alternativa di lusso a Fabregas non manca e porterebbe a Roma sponda Lazio. Sergej Milinkovic-Savic dalla scorsa estate è il 'sogno' proibito dei rossoneri e dalla Capitale rimbalzano nuove voci su un possibile sbarco del serbo a Milanello già in questa finestra invernale del mercato per 70 milioni di euro. Il 23enne centrocampista, nonostante il calo di rendimento rispetto alla scorsa stagione, permetterebbe un deciso salto di qualità alla squadra di Gattuso, anche se la concorrenza di Inter e Juventus non è da sottovalutare nella corsa al cartellino del serbo.

In mezzo al campo il Milan sta valutando comunque diversi profili, ultimo Duncan del Sassuolo. Il ghanese è uno dei gioielli della formazione di De Zerbi e già in estate era finito nel mirino pure dei cugini dell'Inter, squadra peraltro in cui è cresciuto nelle giovanili. Sempre nelle fila neroverdi anche Sensi è un nome che continua a stuzzicare la dirigenza rossonera. Per l'attacco si registra invece un ritorno sul baby della Dinamo Zagabria Dani Olmo, per cui i meneghini sarebbero disposti a mettere sul piatto 20 milioni bonus inclusi. Sfumati Ibrahimovic e Quagliarella, infine, spunta l'idea Rashford sempre per il reparto offensivo: operazione però molto complicata per gennaio, visti i costi dell'operazione (il Manchester United lo valuta non meno di 60 milioni di euro) e la volontà del nuovo allenatore Solskjaer di puntare sul giovane attaccante inglese dopo il cambio in panchina con l'esonero di Mourinho.

