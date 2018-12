CHIEVO INTER SPALLETTI / Conferenza stampa per Luciano Spalletti alla vigilia di Chievo-Inter, gara valida per la 17a giornata di Serie A: i nerazzurri devno vincere per preparare al meglio l'avvicinamento allo scontro diretto con il Napoli, in programma a Santo Stefano nel Boxing Day made in Italy. Calciomercato.it ha seguito in diretta le parole dell'allenatore toscano.

Prima della conferenza Spalletti ha risposto sui social alle domande dei tifosi.

CONDIZIONE SQUADRA - "Sono tutte partite difficili, soprattutto con una squadra come il Chievo che è riuscita a ripartire. Quella società e quella squadra è fatta da calciatori che è abituata a prenderci ciò che gli spetta".

INSIDIE CHIEVO - "Se non ci arriviamo con la testa giusta troveremo delle complicazioni: loro hanno fatto una grande partita in trasferta a Napoli dove avrebbero anche meritato di più".

INFLUENZA GARA NAPOLI - "Tutte le sfide incidono perché mettono in palio tre punti. Quando ci sono partite così ravvicinate dobbiamo fare altri tipi di valutazione soprattutto per quei calciatori che non hanno una predisposizione a giocare ogni tre giorni".

Chievo-Inter, Spalletti in conferenza

ICARDI GOL - "Lui ha sempre giocato, gli altri di meno e hanno avuto meno possibilità per realizzare. Lui deve essere l'elemento che finalizza. Sono d'accordo che per i calciatori che gli girano intorno occorre trovare quei gol che daranno più forza alla nostra classifica".

FUTURO ICARDI - "Le voci non creano problemi. All'interno dello spogliatoio esiste un modo di fare completo, corretto per quel che deve essere dentro un gruppo.

tutti stanno facendo il loro compito in maniera corretta, senza andare a prendere notizie o cose che non ci riguardano: a noi riguarda il campo e l'atteggiamento della squadra nelle partite in funzione del risultato. Per il resto c'è la società che è presente e se deve dire qualcosa è nelle condizioni di poterlo fare".

NAINGGOLAN - "Sta migliorando, si è allenato bene. Io posso dirvi solo questo, come ha trascorso la settimana al campo, il resto non sono cose che riguardano me. Gioca titolare? Come tutti gli altri, devo parlare con loro nella riunione pre-partita per rispetto verso tutti quelli che vengono ad allenarsi facendo fatica".

CONFRONTO CLASSIFICA - "La differenza punti ha una rilevanza limitata, conta l'atteggiamento della squadra. Ad esempio mi è piaciuta più la gara dove abbiamo perso che quella dove abbiamo pareggiato contro la Juve. Loro hanno delle vampate dove colgono il meglio della squadra e tutti determinano qualcosa. Noi dobbiamo passare sempre attraverso il collettivo".

BILANCIO STAGIONE - "Mi sembra positivo, vedo una crescita nell'atteggiamento che ha in campo la squadra. Il campionato si è livellato e questa è la difficoltà. Non riguarda solo noi le differenze, anche le altre squadre: rispetto all'anno scorso hanno fatto meno punti tutte, quelle di media classifica hanno guadagnato punti. Solo la Juventus ha fatto più punti ma era previsto".

DALBERT E MIRANDA - "Dalbert si è allenato con la squadra, sarà convocato. Miranda ha un piccolo problema muscolare e quasi sicuramente non farà parte della convocazione".

FINE LIMITAZIONI FFP - "Sarà un ulteriore vantaggio perché si potrà andare a completare il numero di calciatori nelle competizioni europee e avremo più possibilità di agire sul mercato come numero di calciatori. Questo aiuterà ma a fare la differenza sarà il riuscire a portare qui quei calciatori top che determinano il risultato".

