JUVENTUS ROMA CONFERENZA ALLEGRI / Non c'è tempo per fermarsi: Serie A in campo anche a Natale ed allora la Juventus non ha intenzione di fare regali nonostante il periodo. I bianconeri sono attesi dal difficile incontro con la Roma di Di Francesco, reduce dal successo 'salva panchina' contro il Genoa. Massimiliano Allegri parla del big match della 17a giornata di Serie A nella conferenza stampa della vigilia: Calciomercato.it seguirà per voi in diretta le sue dichiarazioni.

"Domani Cristiano Ronaldo gioca, riposa in una delle altre due partite. La Roma è una squadra tecnicamente molto valida, insieme alla Juve è l'unica rimasta in Champions. A livello di classifica, tutte se l'aspettavano in un'altra zona. Noi, però, non possiamo sottovalutare nessuna partita, anche perché al momento la classifica è falsa. Quella vera ci sarà il 29 dicembre, quando si chiuderà il girone d'andata. Domani bisognerà fare una partita tosta, tecnica e fisica, perché dobbiamo conquistare i tre punti. Sarà difficile, perché hanno giocatori che possono risolvere la partita. Zaniolo sta crescendo, Under è pericoloso, così come Kluivert.

Se non avremo l'impatto giusto, ci possono creare problemi".

DI FRANCESCO, FORMAZIONE E QUOTA SCUDETTO - "Le qualità di Di Francesco come allenatore non si discutono, l'anno scorso ha portato la Roma in semifinale di Champions League e ha lottato per il secondo posto in campionato. Poi, tutti gli allenatori vengono messi in discussione quando mancano i risultati, ma ha tutte le caratteristiche per rialzare la squadra e fare una grande stagione". Continua Allegri: "Chiellini è cresciuto molto, come difensore e personalità. La fascia di capitano è stata d'aiuto. Poi ci sono anche Bonucci, Benatia e Rugani che sono grandi giocatori, senza dimenticare Barzagli che è adesso è out. Giorgio ha caratteristiche diverse, ha più esperienza. Per quanto riguarda la formazione, c'è Spinazzola disponibile che può giocare a sinistra, sta bene. Però, domani andranno in campo De Sciglio e Alex Sandro. Cuadrado oggi è in Germania e valuteranno se si dovrà andare verso l'operazione, oppure no. A centrocampo rientrerà Khedira che sta abbastanza bene. Bentancur rientra, Emre Can ha giocato bene col Torino. Ho cinque centrocampisti da far ruotare in questa settimana. Pjanic non riposa, è diventato un regista veloce ed è unico come caratteristiche nella rosa. Chiellini giocherà sicuramente, l'altro difensore devo ancora deciderlo. Bonucci le ha giocate quasi tutte, comunque in queste tre partite farò rotazione. La quota Scudetto quest'anno si aggirerà sugli 87/88 punti, massimo 90". Infine, sulla sfida degli ottavi di Champions: "Con l'Atletico Madrid sarà una partita difficile, ma abbiamo il vantaggio di affrontare la prima partita fuori casa".

