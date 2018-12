MANCHESTER UNITED SANCHEZ ROJO / Le polemiche sono assicurate proprio quando il Manchester United avrebbe bisogno di un po' di tranquillità per metabolizzare l'addio di Mourinho e l'arrivo del traghettatore Solskjaer: il protagonista è Alexis Sanchez che, secondo quanto riferisce 'The Sun', era così convinto dell'esonero del manager portoghese da scommettere con il compagno di squadra Rojo.

Il tabloid britannico racconta che l'attaccante cileno - non in ottimi rapporti con Mourinho tra scarso utilizzo e prestazioni negative - avrebbe chiesto tramite la chat di squadra il pagamento del dovuto all'argentino: 20mila sterline.

Sanchez arrivato allo scorso anno dall'Arsenal con un trasferimento milionario e super ingaggio, in questa prima parte di stagione ha reso molto al di sotto delle aspettative: appena un gol in stagione e la critica che ha posato gli occhi su di lui. Attualmente infortunato, l'ex Barcellona sarà chiamato a dimostrare il suo valore al ritorno in campo senza l''alibi' dei rapporti incrinati con Mourinho.

