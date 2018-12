JUVENTUS AGNELLI / Andrea Agnelli prende la parola...

e lancia una 'frecciatina' a? E' quanto accaduto ieri sera, nel corso della festa di Natale delle Ogr di Torino, dove il numero uno della- salendo sul palco - ha dichiarato: "Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. Mi sono ispirato a un concetto che mi ha sempre guidato: cambiare prima di essere costretti a farlo, per saper affrontare le sfide del futuro. Ora abbiamo una linea di management che guida le rispettive aree della società: sport, ricavi e servizi, totalmente rinnovata. Fresca e giovane per età ma non per esperienza all'interno del club. Una squadra che ci permetterà di affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2024, quando secondo me ci potranno essere grandi cambiamenti nel mondo del calcio", le sue parole riportate da 'La Stampa'.