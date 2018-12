CALCIOMERCATO INTER NAPOLI MILAN VERETOUT / "Veretout può ambire alle sedici squadre più importanti d'Europa tra cui naturalmente anche le italiane", ha ammesso - in esclusiva a Calciomercato.it - Mario Giuffredi parlando del suo nuovo assistito. Il centrocampista francese, diventato ormai il faro della mediana della Fiorentina dopo l'addio di Badelj, continua a farsi apprezzare dalle nostre big.

Come riporta il 'Corriere dello Sport',sono pronte e battagliare per lui in estate con la base d'asta che partirà da 30 milioni di euro.

La Fiorentina, da par suo, non resta a guardare: stando a quanto riportato dall'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', con l'inizio del nuovo anno partiranno le discussioni proprio con Giuffredi: l'obiettivo è far firmare il rinnovo (con relativo adeguamento salariale) fino al 2023 a Veretout. Una mossa per blindarlo ed avere maggiore potere in sede di calciomercato.

