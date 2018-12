CALCIOMERCATO LAZIO MURIEL LUIS ALBERTO / Non ci sono solo Milan e Fiorentina su Luis Muriel. L'ex attaccante della Sampdoria è ormai fuori dai giochi a Siviglia e nella prossima finestra di calciomercato potrebbe far ritorno in Italia. Nello specifico nella Capitale: c'è la Lazio, infatti, che si starebbe muovendo in maniera concreta per lui.

Come riferisce 'Cittaceleste', il patron Lotito sta lavorando ad uno scambio col Siviglia: Muriel in biancoceleste e Luis Alberto in Andalusia.

Proprio gli spagnoli avevano fatto un tentativo per il 'Mago' la scorsa estate mettendo sul piatto 35 milioni di euro, ricevendo un secco no dal numero uno biancoceleste. Ma ora la situazione è cambiata: in casa Lazio si cercano dei rinforzi offensivi per far ripartire la macchina da gol di Inzaghi ed il colombiano è uno degli obiettivi. Il suo agentesi è già attivato e la trattativa potrebbe decollare con l'inizio del nuovo anno. Intanto iniziano a trapelare alcuni retroscena: Muriel a metà novembre si trovava a Roma per fare fisioterapia al Supreme Sport Village di Tor Sapienza e, in quei giorni, ne avrebbe approfittato per parlare proprio con Lotito e Tare. La loro idea è quella di imbastire uno scambio con conguaglio di 10-15 milioni di euro a loro favore. Un doppio intreccio in vista tra i due club quindi, visto che si affronteranno anche inil prossimo 14 e 20 febbraio.