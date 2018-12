CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC RINNOVO CONTRATTO / Ora che è ufficiale il rinnovo del contratto di Alex Sandro, in casa Juventus è pronta ad entrare nel vivo la trattativa per il prolungamento dell'accordo con Mario Mandzukic (attualmente in scadenza nel 2020).

Come si legge oggi sulle pagine di 'Tuttosport', l'attaccante croato punta ad ottenere un contratto triennale con aumento d'ingaggio fino ad arrivare ai 7,5 milioni di euro percepiti da Paulo Dybala. La società bianconera preferirebbe un biennale. Nelle prossime settimane i discorsi entreranno nel vivo: le due posizioni sono vicine già in partenza.

