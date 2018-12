CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Sirene dalla Germania per Medhi Benatia in vista della riapertura del calciomercato a gennaio. Benatia è in scadenza nel giugno 2020 e senza prolungamento potrebbe lasciare la Juventus.

Stando a quanto si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, Borussia Dortmund e Schalke 04 appaiono le squadre più decise sul giocatore, nel mirino anche di Marsiglia e club inglesi. Le società tedesche puntano ad un prestito con diritto di riscatto estivo. La Juventus vorrebbe trattenere Benatia fino a giugno, ma nell'eventualità in cui fosse il giocatore a chiedere di partire a gennaio non si opporrebbe.