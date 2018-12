CALCIOMERCATO ROMA MAIDANA SANOGO / Tornato dal viaggio a Boston per il summit col patron Pallotta, ora il ds Monchi è pronto a mettere la quinta sul calciomercato.

Con Marcano sulla via del ritorno in patria, la Roma è pronta a sostituirlo con un nome del quale vi parliamo da questa estate: Iago Maidana , centrale brasiliano delreduce dal prestito all'Atletico Mineiro e valutato circa 1 milione di euro.

TUTTI I COLPI DI GENNAIO ---> Clicca qui

Ma, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', non è l'unico giocatore nel mirino del dirigente capitolino: a centrocampo l'obiettivo numero uno rimane Sekou Junior Sanogo, che ha una pista molto calda aperta verso il Qatar. In queste ore avrebbe ricevuto un'offerta molto ricca proprio da quelle parti del globo, ma la sua preferenza andrebbe proprio verso i giallorossi: il classe 1989 gradirebbe cimentarsi in Serie A e Monchi ci sta lavorando. Ma deve fare in fretta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui