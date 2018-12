CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO CAIO / Il Barcellona potrebbe non limitarsi a Murillo come rinforzo per la difesa a gennaio: stando a quanto scrive in Brasile 'Lance', il difensore del San Paolo Rodrigo Caio. e della Roma in Italia, sarebbe ad un passo dal trasferimento al club blaugrana.

In Brasile sono sicuri: Rodrigo Caio ha già sostenuto le visite mediche in una clinica privata nella giornata di giovedì e ora si attendono solo le firme sui contratti. il trasferimento al Barcellona, del quale non si conosce ancora la formula, dovrebbe essere finalizzato ad una cifra ben inferiore ai 18 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

