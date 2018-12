CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / Cesc Fabregas resta il primo obiettivo del Milan per rinforzare a gennaio la mediana a disposizione di mister Gattuso: l'operazione, a causa dei costi importanti ad essa connessi, non si presenta delle più facili ma Leonardo non ha intenzione di mollare la presa.

Anzi!

Stando a quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne del 'Corriere dello Sport', è previsto per la prossima settimana a Londra un incontro tra Leonardo e l'entourage del centrocampista spagnolo del Chelsea, con l'obiettivo di mantenere viva la trattativa. Lo scoglio più importante resta la richiesta dei 'Blues' di almeno 10 milioni per liberare il giocatore. Leonardo non vorrebbe spingersi oltre i 2-3 milioni. Con l'eventuale aiuto del giocatore, però, il Milan spera di riuscire ad abbassare le pretese del Chelsea.

