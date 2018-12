p>CALCIOMERCATO ROMA VAN AANHOLT CRYSTAL PALACE / 'Bomba' di calciomercato dall'Inghilterra in casa: secondo quanto scrive 'The Sun', la società giallorossa starebbe preparando in vista di gennaio un'offerta da 25 milioni di sterline (al cambio attuale, poco meno di 28 milioni di euro) per il terzino sinistro del Crystal Palace Patrick, già nel mirino dellain passato e seguito anche dal

Stando al quotidiano britannico, la società giallorossa avrebbe individuato nel giocatore olandese l'erede di Kolarov. Allo stato attuale, però, appare difficile che la Roma possa decidere di investire tale cifra a gennaio su un ruolo già adeguatamente coperto in questo momento. Le priorità di mercato in vista di gennaio, infatti, sono la ricerca di un mediano, di un difensore centrale e di un eventuale sostituto di Schick in attacco.

