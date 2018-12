CALCIOMERCATO INTER OZIL / Il nome di Mesut Özil resta caldo in casa Inter in vista della riapertura del calciomercato a gennaio: potrebbe essere, infatti, proprio il trequartista tedesco in uscita dall'Arsenal il primo colpo di mercato firmato Beppe Marotta.

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', i 'Gunners' vorrebbero monetizzare incassando 25 milioni di sterline (quasi 28 milioni di euro) dalla cessione di Ozil a gennaio, ma l'unica possibilità per l'Inter di acquistare il giocatore classe 1988 è che il club londinese accetti la formula di un prestito con diritto di riscatto. Sempre in Inghilterra, intanto, la società nerazzurra non molla la presa su Martial del Manchester United.

