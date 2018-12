CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La pista Paul Pogba-Juventus non tramonta nonostante l'esonero di Josè Mourinho: il centrocampista francese, infatti, mantiene un rapporto complicato anche con il Manchester United e pertanto l'ipotesi divorzio non è stata spazzata via con la decisione sul futuro dello 'Special One', "nemico" del giocatore.

La società bianconera resta alla finestra, mentre in Inghilterra spuntano nuovi retroscena.

CLICCA QUA per non perderti neanche una news di mercato sulla Juventus.

Stando a quanto rivelato da 'The Sun', Carrick (nominato temporaneamente allenatore dello United subito dopo l'esonero di Mourinho e prima dell'arrivo di Solskjaer) si è trovato a gestire la reazione dello spogliatoio all'annuncio dell'addio del portoghese. Pogba avrebbe detto a proposito di Mourinho: "Ha pensato di potersi prendere gioco di me e di far girare i tifosi contro di me. Ha scherzato col calciatore sbagliato". Immediata la reazione di Carrick, che ha chiarito che nessun calciatore o nessun manager è più grande del club e che la società resta pronta a liberarsi di quei calciatori che non rispettano gli standard richiesti.

Lo scenario attorno a Pogba, dunque, resta bollente. La Juventus, che nei giorni scorsi ha incontrato Mino Raiola, è pronta ad approfittarne.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui