MILAN FASSONE / Marco Fassone fa causa al Milan. L'ex Amministratore delegato avrebbe chiesto l'annullamento del recente licenziamento, ritenendolo 'ritorsivo'. Il suo Avvocato, Francesco Rotondi, ha chiarito la posizione dell'ex dirigente rossonero: "La posizione di Fassone è quella di un lavoratore licenziato per una presunta giusta causa ed è in ricorso al Tribunale del lavoro per accertare la sua verità e l’inesistenza delle motivazioni poste a fondamento del licenziamento - le parole del legale a 'QSVS' in onda su 'Telelombardia' - Ci siamo rivolti al Tribunale con il rito Fornero che prende in considerazione prima di tutto che il licenziamento venga annullato, ancor prima che giustificato. Si fonda con idee e fatti. Noi riteniamo che questo sia un licenziamento causato dall’insediamento di un nuovo management.

Questo avviene abitualmente ma senza dover ricorrere a contenziosi: al dottor Fassone invece è stata offerta una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni la notte prima del cambio di proprietà e al suo rifiuto di dare le dimissioni è scattato l’iter del licenziamento e delle cause. C’è qualcosa di strano: non offri questi soldi quando sai che ci sono queste cause”. Clicca qui per essere sempre aggiornato sulla tua squadra del cuore.

Rotondi ha proseguito la sua disamina: "La diffamazione è ciò che è accaduto dal 21 Luglio al 14 Agosto. Ancor prima di arrivare al licenziamento per giusta causa che è avvenuto il 14 Agosto e non il 21 Luglio quando gli è stata revocata la carica di Amministratore Delegato, i giornali già parlavano di licenziamento per giusta causa. Sulla stampa sono balzati fuori argomenti e numeri che saranno oggetto di risarcimento danni. Può succedere che in un rapporto di lavoro si creino delle fatture per gli obiettivi aziendali tra l’azionista e la dirigenza ma fa parte dell’etica della professionalità dell’uomo. Prolungamento di contratto? Assolutamente da smentire. Al massimo quello che si sta palpitando, ma non è questa la contestazione, è la carenza dei poteri in capo al presidente cinese di poter gestire alcuni contratti ma di certo non l’auto redazione del contratto che in qualsiasi caso, se fosse cosi, sarebbe assolutamente nullo".



