Calciomercato Milan, Higuain al Chelsea: clamoroso scambio!

CALCIOMERCATO MILAN CHELSEA HIGUAN MORATA / Futuro incerto per Gonzalo Higuain, fuoriclasse del Milan al centro di critiche per una prima parte di stagione altalenante. Così, riporta 'Sky Sport', nelle ultime ore starebbe prendendo corpo una clamorosa idea del Chelsea, piombato nuovamente sul 'Pipita' già in vista del mercato invernale: i dirigenti dei 'Blues' avrebbero aperto all'idea di acquistare un campione over 30 puntando proprio sull'argentino, che con Sarri fu protagonista di una stagione memorabile a Napoli.

L'idea sarebbe quella di inserire Alvaro(che piace da tempo ai rossoneri) come contropartita tecnica. Ad oggi, però, non si può parlare di trattativa in corso, nonostante gli intermediari stiano valutando la fattibilità dell'operazione. Clicca qui per essere sempre aggiornato sulla tua squadra del cuore.

Ulteriore chiarezza, inoltre, andrà fatta sulla formula dell'eventuale accordo, nel quale dovrà essere interpellata anche la Juventus (considerando che Higuain non è stato ancora riscattato dal Milan): lo scambio potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto oppure a titolo definitivo, ipotesi ad oggi meno accreditata. Entrambi i calciatori hanno un ingaggio simile e ad oggi vengono valutati circa 50 milioni di euro.

