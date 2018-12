MILAN GAZIDIS TOP / Era presente anche Ivan Gazidis alla festa del settore giovanile del Milan.

Il nuovo Amministratore delegato ha preso la parola guardando al futuro del club con ottimismo: "Cerchiamo di riportare il Milan al top - si legge sul sito dell''Ansa' - Sono felice di far parte di questo processo. Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club"