Napoli-Spal, Inter nel mirino: doppio dubbio per Ancelotti

NAPOLI SPAL INTER PROBABILE FORMAZiONE / Dubbi per Carlo Ancelotti prima di Napoli-Spal. Tra i calciatori a rischio panchina figurano anche Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, tra i più utilizzati in questa prima parte della stagione.

Entrambi in diffida, potrebbero essere preservati in vista del big match della giornata successiva in casa dell'. Questa la probabile formazione che potrebbe scendere in campo:

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic (Luperto), Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti

