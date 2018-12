JUVENTUS RINNOVO ALEX SANDRO / Juventus e Alex Sandro ancora insieme fino al 2023. Intervistato ai microfoni di 'Juventus TV', il terzino brasiliano ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo con il club bianconero: "Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto finora, per migliorare ancora. In questi anni ho imparato bene la mentalità del club e dei miei compagni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Qui si lavora sempre per vincere e questo non cambierà mai. Il gol che ricordo con più piacere? Li ho tutti nel cuore, perché non è facile segnare arrivando da dietro, ma se devo indicarne uno dico quello di testa, sul primo palo, contro il(il 23/9/2017 nel Derby vinto 4-0, ndr)". Infine, sulla doppia sfida degli ottavi di Champions contro l': "L'Atletico è una squadra tosta, fisicamente fortissima e preparata tatticamente, ma ora pensiamo alla. Giocare con i giallorossi è sempre una “guerra”. Siamo preparati e sono convinto sarà una bella partita per giocatori e tifosi".