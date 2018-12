Calciomercato Milan, l'annuncio di José Mauri sul rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN JOSE MAURI / José Mauri voglioso di proseguire la sua avventura col Milan.

Parlando del suo momento coi rossoneri, il centrocampista ha fatto il punto sugli obiettivi futuri: "Ho avuto la fortuna di non saltare neanche un allenamento. Il mio ruolo era un po’ lontano dal campo perché dovevo cercare di ritagliare lo spazio e me lo sono ritagliato col lavoro. Sono felice di giocare al Milan e di allenarmi qui - le sue parole a 'Sky Sport' - Milan-Fiorentina? Mi aspetto una grande partita, mentalmente sono pronto. Sono in scadenza a giugno, speriamo di guadagnarci questo rinnovo".