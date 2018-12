NAPOLI MERET / Tornato da poco da un lungo infortunio, Alex Meret è pronto a duellare con Ospina e Karnezis per la maglia da titolare nel Napoli. Il giovane portiere ha fatto il punto sulla sua stagione con gli azzurri: "Per me è un onore essere al Napoli e avere Ancelotti come guida tecnica. Raramente ho visto un gruppo così unito e solido come quello che ho trovato qui. Sono molto felice di farne parte - le sue a 'Kiss Kiss Napoli' - Tutti si sacrificano per aiutare il compagno e tutti lavorano al massimo in allenamento. Ancelotti è un grande allenatore, ha gestito nella sua carriera tanti campioni, ma soprattutto è una figura umanamente importante perchè ci dà una mano sia in campo che fuori. Il giorno in cui ho esordito contro il Frosinone al 'San Paolo' ho vissuto una emozione incredibile. Venivo da un lungo infortunio, ma sono rimasto tranquillo e concentrato sul match.

Il calore dei tifosi, poi, mi ha fatto sentire più sicuro".

LA SPAL - "Ho bellissimi ricordi sia dell'ambiente che di Semplici, un allenatore preparatissimo che viene dal basso. Sarà una partita importante per noi, vogliamo conquistare la vittoria per restare al vertice e proseguire il cammino. Il successo di Cagliari ci ha dato tanta carica. Volevamo riscattare Anfield e ci siamo riusciti. Ci abbiamo creduto fino in fondo e sono contento l'abbia decisa Arek. Quando è andato a calciare la punizione ho subito avuto buone sensazioni".

OBIETTIVI - "Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, campionato, Coppa Italia ed Europa League. Siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo avere la mentalità vincente sempre. La Nazionale è una conseguenza di ciò che si fa nel Club. Io per ora penso al Napoli e essere al top della condizione. Poi chiaramente giocare con l'Italia è il sogno di tutti. Di star bene e giocare".

