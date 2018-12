PSG RINNOVO BUFFON / Quella in corso non sarà l'ultima stagione da calciatore di Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ex portiere della Juventus prolungherà di un'altra stagione il proprio contratto con il PSG, attualmente in scadenza nella prossima estate.

La leggenda italiana proseguirà dunque la propria avventura parigina fino all'età di 42 anni. "Il PSG sarà la mia ultima squadra. Per me arrivare in questo club è stato un grande regalo della vita. Ho cominciato al top e finirò allo stesso livello": queste le dichiarazioni del portiere apparse sul profilo Twitter del club parigino. Ufficiale, nel frattempo, anche il rinnovo di Areola.

