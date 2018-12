JUVENTUS NAPOLI TRIBUNALE FEDERALE/ Con una nota ufficiale, in giornata, il Tribunale Federale ha squalificato 25 giocatori della Juventus U15, colpevoli di aver intonato cori razzisti di stampo territoriale nei confronti dei giovanissimi giocatori del Napoli U15.

L'episodio, avvenuto lo scorso giugno in occasione delle Final Four Scudetto, non è passato inosservato alle alte sfere della sezione disciplinare. I giocatori bianconeri dovranno quindi scontare, tutti, una giornata di squalifica, oltre ad una multa per la Juventus pari a 6mila euro. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!