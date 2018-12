CALCIOMERCATO GENOA KRUNIC/ Il Genoa è a caccia di rinforzi per la prossima sessione di calciomercato.

La squadra allenata da Cesarevorrebbe avere più qualità in mezzo al campo e, stando a quanto riportato da 'SkySport', avrebbe fatto un tentativo per Rade, mezz'ala dell'Empoli di Beppe. Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!

Il Grifone avrebbe messo sul piatto 6 milioni di euro per il centrocampista bosniaco. L'Empoli ha però rifiutato la proposta del Genoa, blindando Krunic. Il classe 1993 in questa stagione ha messo a segno 3 reti e 3 assist in 16 presenze in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui