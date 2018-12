MILAN CUTRONE GATTUSO/ Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato a margine della Festa di Natale del Milan a San Siro dov’era presente, insieme ad alcuni compagni, come simbolo della crescita dalle giovanili alla prima squadra: "Con Gattuso non c'è stato nulla di male, la cosa è finita lì perché non è successo niente di che: ho sbagliato, ho chiesto scusa al mister e al gruppo e ho già parlato col mister.

C'è stato un malinteso: non ho fatto bene, ho detto che stavo bene al mister e mi ha cambiato ma non mi permetterei mai di giudicare le scelte del mister. Ho delle colpe e lo so benissimo ma è normale che un giocatore voglia giocare sempre, poi per come sono fatto io... Volevo aiutare la squadra a vincere la partita”. Su: “Lo stimo tanto, è una persona forte in campo, una bellissima persona, sempre positivo e sappiamo quanto è forte e quanto ci può dare. Non ho mai pensato al possibile arrivo di: è un grandissimo giocatore ma ho pensato a migliorarmi e ad allenarmi al massimo”