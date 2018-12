Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA MARCANO / Il futuro di Marcano appare essere la Spagna, come anticipato in esclusiva a Calciomercato.it da Raul Franco già a inizio novembre . La conferma arriva da 'El Gol Digital', secondo cui tra Atletico Madrid e Siviglia a spuntarla dovrebbe essere quest'ultima, in grado di garantire un maggior minutaggio al difensore in uscita dalla