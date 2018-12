CALCIOMERCATO INTER MOURINHO/ Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese, campione d'Europa nel 2010 con l'Inter, è la suggestione del calciomercato dei nerazzurri per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Molti tifosi infatti, sognano il ritorno dell'ex Porto a San Siro e in merito ha parlato anche Marco, giornalista de 'Il Sole 24 Ore' ed esperto di finanza collegata al calcio: "Un club come l'Inter ha tutte le risorse per permettersi un ritorno in panchina di Josè Mourinho". Per le ultime notizie sul calciomercato dei nerazzurri---> clicca qui!