FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI 17A GIORNATA SERIE A / Tre giornate alla chiusura del girone di andata. La Serie A e il Fantacalcio si apprestano a vivere un turno emozionante, racchiuso tutto in un singolo giorno, come non accadeva da tempo. Si scende in campo sabato con il solito match delle 12.30 - sarà Lazio-Cagliari ad aprire - e si chiude alle 20.30 con Juventus-Roma. Saranno poi ben 5 le sfide alle ore 15.00, dove spiccano Milan-Fiorentina e Napoli-Spal. Alle 18.00 Udinese-Frosinone e Chievo-Inter prima del big match di Torino. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 17a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 17a giornata

Lazio-Cagliari sabato ore 12:30

⚡Hot: Immobile vuole tornare subito al gol. Barella con le grandi si esalta!

⛔Not: Bradaric potrebbe soffrire la fisicità del centrocampo biancoceleste

⚽Sorpresa: Che sia l'ora di qualche bonus anche da Luis Alberto?

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Bradaric, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias; Cerri. Allenatore: Maran.

Empoli-Sampdoria sabato ore 15

⚡Hot: Quagliarella e Caputo sono due bomber ai quali non potete rinunciare. Di Lorenzo raramente stecca

⛔Not: Sala non ci convince

⚽Sorpresa: Occhio al dinamismo di Acquah

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Capezzi, H.J. Traore, Acquah, Antonelli; Caputo, La Gumina. Allenatore: Iachini.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo.

Genoa-Atalanta sabato ore 15

⚡Hot: Lazovic è in crescita. Zapata non vuole smettere di segnare!

⛔Not: Sandro non fa per voi

⚽Sorpresa: Toloi-Mancini-Masiello: potrebbe arrivare un gol dalla difesa nerazzurra?

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouame. Allenatore: Prandelli.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata. Allenatore: Gasperini

Milan-Fiorentina sabato ore 15

⚡Hot: Fiducia in Cutrone nei rossoneri, così come per Simeone e Chiesa nella Viola, ma tra i pali Donnarumma sta facendo molto bene

⛔Not: Meglio evitare i centrocampisti del Milan

⚽Sorpresa: E se giocasse Conti...

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Suso, Mauri, Bertolacci, Çalhanoğlu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Allenatore: Pioli.

Napoli-SPAL sabato ore 15

⚡Hot: Fabian Ruiz è la vera rivelazione del Napoli e Ghoulam vuole tornare un titolare fisso. Lazzari raramente delude

⛔Not: Felipe non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Ritorno al gol per Callejon?

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

SPAL (3-5-2): A. Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; M. Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

Sassuolo-Torino sabato ore 15.00

⚡Hot: fiducia ai difensori! Ferrari-N'Koulou due assolute certezze!

⛔Not: De Silvestre ha praticamente perso il posto da titolare

⚽Sorpresa: Iago Falque, il gol manca da un po'! Pronto a sbloccarsi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Udinese-Frosinone sabato ore 15.00

⚡Hot: De Paul è l'uomo in più! Sì a Ciano e Pussetto

⛔Not: Campbell non sta dando quanto sperato, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Fofana è chiamato a riscattare il rigore concesso a San Siro

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Pussetto. Allenatore: Nicola.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Campbell, Ciofani. Allenatore: Baroni.

Chievo-Inter sabato ore 18.00

⚡Hot: Icardi sempre e comunque! Pellissier-Politano faranno bene

⛔Not: Bani rischia davvero tanto

⚽Sorpresa: Brozovic può tirare il coniglio dal cilindro

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Giaccherini, N. Rigoni, Hetemaj; Birsa, Stepinski; Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Parma-Bologna sabato ore 18.00

⚡Hot: Gervinho vuole riprendersi il Parma! Palacio-Bruno Alves non mollano mai!

⛔Not: Calabresi può pagare l'inesperienza contro i velocisti gialloblu

⚽Sorpresa: Orsolini anche dalla panchina può incidere

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; L. Rigoni, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Dijks; Santander, Palacio. Allenatore: Inzaghi

Juventus-Roma sabato ore 20.30

⚡Hot: Mandzukic con le grandi non sbaglia! Chiellini sì! Zaniolo non ha paura!

⛔Not: Fazio troppo lento per l'attacco bianconero

⚽Sorpresa: Pjanic è l'ex pronto a metterci la firma!

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert. Allenatore: Di Francesco.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

