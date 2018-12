CALCIOMERCATO INTER MAROTTA MODRIC/ L'arrivo di Beppe Marotta all'interno della dirigenza nerazzurra potrebbe cambiare i piani del club nel calciomercato. Una cosa però, resta sicura, Luka Modric è il sogno della proprietà cinese per il centrocampo dell'Inter. Il giocatore croato, insignito pochi giorni fa del pallone d'oro del 2018, è il pallino della famiglia Zhang, l'uomo con cui fare il salto di qualità.

La trattativa, sfumata pochi mesi fa, potrebbe riaccendersi per la prossima estate e, stavolta, sarà proprio Marotta ad avere un ruolo chiave.

Stando infatti a quanto riportato da 'AS', l'arrivo dell'ex dirigente della Juventus porterà molti cambiamenti nell'Inter e anche nella trattativa per Modric. Gli spagnoli mettono in primo piano gli ottimi rapporti fra Marotta e il Real Madrid, soprattutto dopo la denuncia della UEFA all'Inter proprio per il croato, e insistono sulla possibilità che Modric possa trasferirsi in nerazzurro nel calciomercato del prossimo luglio.

