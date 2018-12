MILAN CASTILLEJO / L'attaccante del Milan Samu Castillejo ha concesso un'intervista a 'sportmediaset'. Queste le sue parole: "Non è un periodo positivo in zona gol ma il calcio cambia velocemente. Sabato contro la Fiorentina speriamo di fare un passo verso la qualificazione in Champions League. Io ho quasi sempre giocato a destra ma va bene anche a sinistra o come seconda punta.

L'importante è aiutare la squadra e ottenere il massimo dei risultati, aspetto la mia occasione. Suso mi toglie spazio? (Ride, n.d.r.) No no, lui è un grande giocatore, è normale che ci sia concorrenza di qualità in una squadra come questa. Higuain? Il 'Pipita' è uno abituato a fare gol, presto tornerà a segnare. Ci aiuta dentro e fuori dal campo e dobbiamo farlo anche noi come squadra verso di lui".