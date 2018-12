CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO MANCHESTER CITY / Ottime notizie dall'Inghilterra per la Juventus sul fronte Isco: il centrocampista spagnolo è in rotta col Real Madrid e potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio, anche se non si conosce ancora la sua prossima destinazione.

La Juve è interessata, ma la lista di squadre che hanno messo gli occhi sul giocatore è lunga.

Stando a quanto scrive in Inghilterra "The Evening Standard", il Manchester City (tra le principali contendenti della Juventus) si è chiamato fuori dalla corsa a Isco: Pep Guardiola è un grande ammiratore del giocatore fin da tempi non sospetti, ma in questo momento ritiene già completa la rosa dei 'Citizens' nella zona del campo occupata dallo spagnolo. Il giocatore resta nel mirino di Arsenal e Chelsea in Premier League.

