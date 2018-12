CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA NANDEZ/ Nahitan Nandez, esterno del Boca Juniors, è nel mirino di Fiorentina ed Inter. Il giocatore uruguaiano, dopo la sconfitta in Copa Libertadores con gli Xeneizes, potrebbe lasciare l'Argentina per cercare fortuna in Europa e, su di lui, non ci sono soltanto i nerazzurri e i viola.

Stando infatti a quanto riportato da 'TNT Sports', su Nandez ci sarebbe anche il Cagliari di Rolando Maran. La duttilità dell'uruguaiano potrebbe far molto comodo ai sardi, privati di Castro per tutta la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Occhio però anche all'Atletico Madrid. Nei Colchoneros Nandez ritroverebbe Diego Godin, suo compagno in nazionale.

