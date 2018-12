JUVENTUS-ROMA CENGIZ UNDER / L'attaccante della Roma Cengiz Under ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Roma Tv' in vista della partita di Serie A contro la Juventus: "Questo è stato un mese molto difficile per noi. Ci mancava la vittoria e ne avevamo bisogno. Abbiamo conquistato i tre punti con il Genoa e ne siamo molto felici. Ora vogliamo iniziare una serie positiva di vittorie.

Penso che questo successo possa essere un nuovo inizio. Questo risultato ha fatto bene a tutti, non solo a noi calciatori ma anche all’ambiente. Tutti avevano bisogno di questa vittoria e ora penso che alzeremo il livello delle nostre prestazioni. Questo fine settimana abbiamo una partita difficile che dobbiamo affrontare nel miglior modo possibile per riprendere la serie positiva di vittorie. L'anno scorso ci siamo piazzati bene in campionato e vogliamo continuare così".