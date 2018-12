CALCIOMERCATO FIORENTINA RISCATTO MIRALLAS / Kevin Mirallas spera in una permanenza alla Fiorentina.

L'esterno belga, arrivato in estate dall'attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, ha ribadito la propria volontà ai microfoni di 'Sky Sport': "Ora sto bene e spero di restare a lungo qui alla Fiorentina. Mi sento già un leader, mi piace parlare in faccia alle persone e cercare di dare una mano ai miei compagni. Mi trovo a mio agio e spero che il club sia contento di me, confermandomi in futuro".