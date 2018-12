CALCIOMERCATO PROROGATA CHIUSURA SESSIONE INVERNALE / La sessione invernale di calciomercato chiuderà il prossimo 31 gennaio. La Lega Serie A ha infatti deciso di prorogare la data della chiusura, inizialmente fissata al 18 gennaio, al termine dell'assemblea di Lega appena conclusasi.

L'apertura è stata invece fissata al 3 gennaio 2019. Accolte, dunque, le richieste delle Leghe di B e C: si torna al vecchio format che prevedeva la fine del cosiddetto 'mercato di riparazione' per il 31 gennaio. Nella stessa riunione odierna, Luigi De Siervo è stato inoltre nominato nuovo amministratore della Lega Serie A. L'ex ad di Infront Italia è stato eletto con 15 voti, uno in più rispetto al quorum necessario per l'elezione.

