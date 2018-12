CALCIOMERCATO INTER RINNOVO CONTRATTO AREOLA PSG UFFICIALE 2023 - La notizia era nell'aria, adesso è diventata ufficiale: Alphonse Areola ha prolungato l'accordo col Paris Saint-Germain fino al 30 giugno 2023. Il precedente contratto era in scadenza alla fine della stagione in corso. Queste le parole dell'estremo difensore transalpino al sito ufficiale del club: "È molto importante per me continuare la crescita e la carriera al Paris Saint-Germain. Questo è il mio club del cuore, sono cresciuto qui e ho esordito a grandi livelli.

Abbiamo grandi ambizioni, il club mi offre la possibilità di continuare questa esperienza al fianco di compagni di squadra eccezionali. Abbiamo ancora pagine di storie meravigliose da scrivere insieme". Sfuma, così, la possibilità di vedere in Serie AAreola nella prossima stagione : il 25enne portiere era stato accostato all'con maggiore insistenza negli ultimi mesi, mentre in estate si era parlato della possibilità di un approdo ale alla