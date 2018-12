Juventus-Roma, le ultime sulle condizioni di Dzeko e De Rossi

JUVENTUS ROMA DZEKO DE ROSSI / Meno due a Juventus-Roma, big match che chiuderà la 17a giornata di Serie A.

La vittoria contro ilha salvato la panchina di Eusebio, che per la trasferta dell'Allianz Stadium dovrà fare ancora una volta a meno di Daniele. Il centrocampista giallorosso è rientrato parzialmente in gruppo ed è sulla via del recupero, ma ancora lontano dalla migliore condizione. Il capitano dovrebbe essere comunque convocato per restare vicino alla squadra. Convocazione che riguarderà anche Edin, che partirà con ogni probabilità dalla panchina dopo il lungo stop per un problema muscolare. L'attaccante bosniaco non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e potrebbe tornare utile solo a gara in corso.