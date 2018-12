CALCIOMERCATO JUVE NAPOLI DOUGLAS COSTA KOULIBALY MANCHESTER UNITED SOLSKJAER - Un difensore e un esterno destro: sarebbero queste le priorità del nuovo manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Subentrato all'esonerato José Mourinho, l'ex attaccante dei 'Red Devils' è pronto ad investire fino a 65 milioni di euro nella sessione di mercato di gennaio per rinforzare la squadra e raggiungere gli obiettivi stagionali. In attesa, poi, dell'allenatore che dovrà guidare la squadra e farla tornare ai fasti di un tempo: da Allegri a Zidane, passando per Conte e Pochettino, i nomi sul taccuino dei dirigenti del club inglese. Nel frattempo, però, Juventus e Napoli dovranno difendersi dall'assalto del Manchester United a gennaio per due pedine importanti nel rispettivo scacchiere.

Calciomercato Juventus e Napoli, Douglas Costa e Koulibaly per lo United

Il nome in cima alla lista di Solskjaer, secondo il 'Mirror', è quello di Kalidou Koulibaly del Napoli per rinforzare la difesa. L'alta valutazione, però, sembra essere un ostacolo insormontabile, almeno a gennaio, e l'alternativa risponde al nome di Toby Alderweireld del Tottenham, in scadenza di contratto nel giugno prossimo e accostato a diversi club italiani in vista della prossima stagione. Per la fascia, invece, ecco che torna di moda in casa United il nome di Douglas Costa. Il 28enne fantastista brasiliano non sta trovando molto spazio in questa stagione e, già in passato, è finito nel mirino del club di Manchester. Difficilmente, però, la Juve si priverà del giocatore a stagione in corso. Il discorso, però, potrebbe riaprirsi a giugno. Dunque, Douglas Costa e Koulibaly sembrano destinati a restare sogni per il Manchester United a gennaio. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni.

