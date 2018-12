JUVENTUS SANTORO PALERMO / La Juventus Under 23 è pronta ad intervenire massicciamente sul calciomercato a gennaio per rinforzare la formazione di Zironelli.

La squadra bianconera gravita nelle zone medio-basse della classifica, anche se gli ultimi risultati positivi danno un po' di respiro al tecnico ex Mestre. Il Dsoltre a difesa e attacco dovrebbe operare anche in mediana, guardando con attenzione ai talenti made in Italy.

Per continuare a leggere la news Clicca Qui

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui