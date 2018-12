CALCIOMERCATO BARCELLONA MURILLO / Jeison Murillo è a un passo dal Barcellona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando al 'Mundo Deportivo' la trattativa è giunta alle battute finali, in sostanza il club blaugrana - che per rafforzare la difesa aveva fatto un tentativo anche per Rugani della Juventus - attende solo il via libera definitivo delper considerare chiusa l'operazione. Operazione non in discussione, tanto che il Barça avrebbe già fissato la presentazione dell'ex centrale dell'ex Inter per il 27 dicembre.