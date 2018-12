CLASSIFICA STIPENDI CALCIATORI PAGATI MESSI NEYMAR CRISTIANO RONALDO / Viviamo l'epoca del calciomercato folle, delle decine e decine di milioni di euro spesi tra cartellini ed ingaggi dei calciatori. Nelle ultime sessioni di trasferimenti infatti i prezzi così come gli stipendi dei giocatori sono saliti a livelli esorbitanti facendo spesso e volentieri storcere il naso. Basta di fatti dare un'occhiata alla classifica stipendi dei calciatori più pagati al mondo per rendersi immediatamente conto dell'incredibile divario vigente anche solo con il recente passato. Appaiono ormai lontanissimi i tempi dell'ingaggio da parte del Real Madrid per 94 milioni di euro di un Cristiano Ronaldo 24enne e nel pieno della propria carriera. Oggi siamo infatti nell'era dei Coutinho, dei Pogba e dei Dembele, calciatori si forti ma acquistati a prezzi addirittura superiori a quello del portoghese che insieme a Messi ha dominato gli ultimi dieci anni di calcio mondiale. Dominio quello del duopolio argentino-lusitano che spesso si è riscontrato anche nella classifica dei calciatori più pagati al mondo. L'ultimo rinnovo di Messi e il recente passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus hanno infatti rimescolato nuovamente le carte in questa speciale graduatoria che vede spirare forte e chiaro il vento della Cina e dei milioni arabi del Paris Saint-Germain.

Classifica calciatori più pagati in Europa: Sanchez ai piedi del podio

Andando ad analizzare la classifica dei calciatori più pagati in Europa risaltano immediatamente agli occhi gli stipendi esorbitanti provenienti dalla Liga, campionato che con Real e Barça ha dominato le ultime edizioni della Champions League. Ad aprire la top ten c'è infatti Gareth Bale, attuale stella dei 'blancos' dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Una coppia di campioni del mondo occupa invece la nona e l'ottava posizione: Paul Pogba e Kylian Mbappè entrambi intorno ai 17 milioni a stagione.

È invece un dominio madrileno quello della parte centrale della graduatoria con Sergio, Tonie Antoineche si attestano intorno ai 20 milioni, pesando e non poco sui bilanci dei club della capitale spagnola. La vera sorpresa arriva però ai piedi del podio dove si piazza con grande sorpresa l'ex Udinese Alexis. Il cileno con il suo passaggio alha strappato un ingaggio da ben 29 milioni l'anno. Uno stipendio monstre per la verità mai dimostrato realmente sul terreno di gioco dell'Old Trafford dove ha raccolto più dolori che gioie. Prevedibile infine il podio dove con un balzo dai 21 ai 30 milioni annui si piazza Cristiano Ronaldo, re anche degli ingaggi di Serie A . Ad appena 26 anni è inveceJr a ricoprire il ruolo di 'anti-Messi' con i suoi 36 milioni a stagione, comunque ben 10 in meno rispetto alla 'Pulce'. È infatti Leoa guidare senza rivali la classifica dei calciatori più pagati in Europa.

Classifica calciatori più pagati in Europa

Lionel Messi (Barcellona) – 46 milioni Neymar (Paris Saint Germain) – 36 milioni Cristiano Ronaldo (Juventus) – 30 milioni Alexis Sanchez (Manchester United) – 29 milioni Griezmann (Atletico Madrid) - 21 milioni Toni Kroos (Real Madrid) - 20 milioni Sergio Ramos (Real Madrid) – 20 milioni Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) – 17,5 milioni Paul Pogba (Manchester United) – 17 milioni Gareth Bale (Real Madrid) – 16,8 milioni

Calciatori più pagati al mondo: occhio alla Cina

Meritano infine delle menzioni onorevoli gli altissimi ingaggi provenienti dalla Cina. Da paura infatti gli stipendi dei vari Hulk, Ezequiel Lavezzi ed Oscar. I due calciatori brasiliani si attestano rispettivamente sui 20 e 25 milioni di euro, mentre l'ex fantasista del Napoli chiude con un mostruoso 24. Numeri ben differenti dai loro ingaggi ai tempi di Zenit, PSG e Chelsea.

Giuseppe Barone

