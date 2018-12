JUVENTUS ISCO CHELSEA / Offensiva dalla Premier League per Isco. Sono tante le concorrenti per la Juventus nella corsa al fantasista spagnolo in caso di addio dell'ex Malaga al Real Madrid a fine stagione. Il numero 22 sarebbe ai ferri corti con il tecnico Solari e il presidente Perez, con le big d'Oltremanica pronte all'assalto per il suo cartellino.

E oltre al Manchester City dell'estimatore Guardiola e all'Arsenal, anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino Isco. La permanenza di Hazard (cercato proprio dal Real Madrid) è in bilico e stando al 'Daily Express' il nazionale spagnolo sarebbe l'erede ideale in caso di partenza del belga. I 'Blues' di Sarri sarebbero pronti a versare una cifra intorno ai 75 milioni di euro per Isco a giugno.

