DIRETTA PARMA BOLOGNA FORMAZIONI / Valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, il derby Parma-Bologna è in programma oggi alle 18. Reduce dal buon punto casalingo contro il Milan, Inzaghi ha almeno momentaneamento placato le acque sul suo futuro, ma la sua posizione resta comunque sub iudice. Dopo la sconfitta in casa della Sampdoria, i padroni di casa sperano di tornare ad una vittoria che manca ormai da quasi un mese. Calciomercato.it segue la sfida del Tardini in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; L.

Rigoni, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio. Allenatore: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 46; Napoli 41; Inter 32; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 21; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 12; Frosinone 9; Chievo 4

