Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI TODIBO / Il futuro disarà al? L'agente del giovane difensore del, in scadenza a giugno e nel mirino anche della, ha preferito non sbilanciarsi: "L'interesse c'è ed è stato confermato dallo stesso club azzurro, ma preferisco non dire altro", le parole a 'Radio CRC' di Bruno Satin, rappresentante pure del terzino azzurro: "Lui come tutti i calciatori si sente bene e vede che lo vogliono bene tutti e che può giocare in questa squadra. Spera sempre di poterle giocare tutte e ora spera di provare a giocare ancora di più. Non c’è un titolare quest’anno in quella posizione, però spera di essere il terzino del Napoli che gioca di più", ha concluso.