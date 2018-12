JUVENTUS ASENSIO MOURINHO KANE / E' José Mourinho il prescelto di Florentino Perez per la prossima stagione. In Spagna circola da più parti un possibile ritorno dello 'Special One' alla guida dei 'Blancos' dopo l'esonero dal Manchester United. E il tecnico portoghese sarebbe subito al lavoro per rinforzare la rosa merengue e presentarsi con un acquisto di 'grido' a Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'Don Balon' Mourinho avrebbe già dato l'assenso per l'assalto ad Harry, individuato da Perez come il centravanti ideale per far dimenticare definitivamente. Ilvaluterebbeil cartellino del nazionale inglese, con il Real che per abbassare la parte cash potrebbe inserire nella trattativao Asensio, quest'ultimo oggetto dei desideri anche della