CALCIOMERCATO NAPOLI ROG PARMA / Il turn-over di Ancelotti sta coinvolgendo tutta la rosa, il reparto in cui fa più fatica a compiere le turnazioni è il centrocampo con Rog che fa più fatica a trovare spazio. Il centrocampista ha totalizzato soltanto 271 minuti e non gioca titolare da Napoli-Empoli del 2 Novembre scorso. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si sono fatte avanti il Parma e la Fiorentina con gli emiliani in grande vantaggio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il direttore sportivodeve sostituire a centrocampoche ha rimediato un grave infortunio al crociato e punta proprio sui buoni rapporti col Napoli per portare a casa Rog con la formula del prestito. Nel corso della prossima settimana potrebbe esserci un incontro, sul piatto anche il possibile acquisto a titolo definitivo in estate die Grassi da parte del Parma. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI . Con la partenza di Rog, Ancelotti pensa di portare più spessoal centro del campo, posizione più congeniale e gradita al polacco. La partenza di Rog renderebbe possibile anche l’inserimento in lista UEFA di, un’alternativa che anche inpuò dare il suo contributo.