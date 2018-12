JUVENTUS FILIPE LUIS / Nonostante il prossimo rinnovo di contratto, non è da escludere un possibile addio di Alex Sandro alla Juventus la prossima estate. Il brasiliano a fronte di un'offerta superiore ai 50 milioni di euro potrebbe comunque salutare Torino, con la dirigenza della Continassa che non vuole farsi trovare impreparata nell'eventualità di una sua partenza.

Oltre agli obiettivi Marcelo, Grimaldo e Jordi Alba - scrive ''Tuttosport' - il Ds Paratici continuerebbe a monitorare anche la situazione di Filipe Luis, il cui rinnovo del contratto in scadenza a giugno con l'Atletico Madrid sarebbe lontano. Un'occasione ghiotta per i bianconeri, avversari tra l'altro dei 'Colchoneros' negli ottavi di Champions League. Il 33enne terzino in Italia avrebbe attirato le attenzioni anche di Inter e Milan.

