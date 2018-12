Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS ROMA DI FRANCESCO PORTO CHAMPIONS DE ROSSI /, questi gli argomenti trattati con grande schiettezza da Danieleai microfoni di 'Dazn': "Abbiamo talmente tanta pressione ultimamente che non viviamo bene l’attesa della sfida con la Juve - ha confessato il capitano giallorosso - Abbiamo tanti pesi sulla schiena, siamo in un momento delicato perché sappiamo che dobbiamo fare meglio di quello che stiamo facendo. Siamo tutti sotto osservazione, mister Di Francesco compreso.? Il Porto è l’inizio di un sogno e una pagina nera della mia carriera. Sono stato espulso, un rosso che ci ha penalizzato in una gara già complicata un paio di anni fa. E’ un peso che sento e ho sentito tanto dentro di me", ha concluso.